Mercato - Real Madrid : Cette mise au point sur l’avenir de Martin Odegaard !

Publié le 24 décembre 2019 à 21h00 par H.G.

Bien que l'hypothèse d'un retour précipité de Martin Odegaard au Real Madrid soit fréquemment évoquée au regard de ses bonnes performances, l’entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a expliqué que son milieu offensif avait l’intention de prendre son temps.

Disparu des radars pendant plusieurs saisons, le nom de Martin Odegaard est revenu sur le devant de la scène depuis un an. Après une excellente saison en prêt du côté du Vitesse Arnhem en Eredivisie, le Norvégien de 20 ans a été prêté pour deux ans à la Real Sociedad l’été dernier. Et le moins que l’on puisse, dire, c’est que le joueur recruté par le Real Madrid alors qu’il n’avait que 15 ans brille depuis son arrivée chez les Basques. Véritable maître à jouer de l’équipe révélation de cette première moitié de saison en Liga (5ème), Martin Odegaard a même été nommé meilleur joueur du championnat espagnol au mois de septembre. Des performances qui ont naturellement attiré l’oeil du Real Madrid, qui songerait à rapatrier son joueur plus tôt que prévu. Cependant, à en croire les propos d’Imanol Alguacil, l’entraîneur de la Real Sociedad, cela ne devrait pas arriver. En effet, selon lui, Martin Odegaard n’aurait pas l’intention de se précipiter pour son avenir et aimerait grandir dans le pays basque.

« Je suis convaincu que Martin Odegaard restera à la Real Sociedad pour la deuxième année »