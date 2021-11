Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse révélation sur le feuilleton Alaba !

Publié le 21 novembre 2021 à 16h10 par Th.B.

Parti au Real Madrid grâce à son statut d’agent libre, David Alaba manque cruellement au Bayern Munich comme Karl-Heinz Rummenigge l’a avoué, tout en se livrant sur les dessous de cette opération.

Au cours de la première partie de la saison dernière, il a été régulièrement question de l’avenir de David Alaba du côté du Bayern Munich. En effet, le contrat de l’international autrichien formé au Bayern expirait en juin dernier et pour la première fois depuis le début de sa carrière, un accord peinait à être trouvé pour que la question contractuelle soit plutôt rapidement réglée. Finalement, alors que le PSG, le FC Barcelone et Chelsea semblaient être également sur les rangs, David Alaba a pris le chemin du Real Madrid grâce à son statut d’agent libre. Et quelques mois après cet échec au niveau de la prolongation, le désormais ancien président du conseil d’administration du Bayern Munich assure que le départ d’Alaba au Real Madrid n’a pas été digéré.

Le Bayern regrette toujours le départ d’Alaba