Mercato - Real Madrid : Cette grosse indication sur l’avenir de Martin Odegaard !

Publié le 13 juillet 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que son avenir n’est toujours pas pleinement éclairci au Real Madrid, le club de la capitale espagnole semble déterminé à conserver Martin Odegaard cette saison.

Revenu l’été dernier au Real Madrid après un bon prêt à la Real Sociedad, Martin Odegaard est rapidement reparti en raison de son manque de temps dans le cadre d’un nouveau prêt à Arsenal pendant six mois. L’international norvégien y a alors retrouvé des minutes et des sensations, à tel point que les Gunners auraient aimé le conserver la saison prochaine. Seulement voilà, le Real Madrid a refusé cette idée et a décidé de rapatrier son joueur de 22 ans.

Le Real Madrid veut que Martin Odegaard soit pleinement intégré dans l’effectif