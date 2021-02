Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce tonitruante sur l'avenir de Zidane !

Publié le 6 février 2021 à 8h30 par A.D.

Mal en point au Real Madrid, Zinedine Zidane devrait ne plus être sur le banc merengue la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien français a poussé un énorme coup de gueule sur son avenir. Selon Fred Hermel, Zinedine Zidane est sorti de ses gonds parce qu'il se sentirait condamné.

Alors qu'il enchaîne les mauvaises performances ces dernières semaines, Zinedine Zidane serait en grand danger quant à son avenir. Interrogé sur sa situation en conférence de presse, le coach du Real Madrid y est allé de son coup de gueule ce vendredi. « Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Que chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! Nous voulons travailler, avec les joueurs. Nous continuerons à nous battre. Et nous le méritons. Nous avons remporté la Liga la saison passée. Nous, le Real Madrid. Nous avons le droit de défendre notre titre, au moins cette saison. Car tu as raison, il faudra des changements la saison prochaine. Il faudra d’autres choses, mais cette saison, nous avons le droit de nous battre. Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis le lendemain, si nous perdons, je suis viré. C’est la réalité et je l’accepte. Je suis en colère parce que... vous (les journalistes) faites votre travail. Mais nous voulons faire le nôtre. Nous continuerons à travailler. Tout comme vous faites votre travail. Mais respectez ceux qui travaillent ici » , s'est emporté Zinedine Zidane. Un comportement surprenant connaissant le Ballon d'Or 98. Selon Fred Hermel, Zinedine Zidane ne parviendrait plus à calmer ses nerfs parce qu'il n'aurait plus aucun avenir au Real Madrid.

«Là, il n'en a plus rien à faire, il sait qu'il va partir à la fin de saison»