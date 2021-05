Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le torchon brûle en coulisses entre Zidane et sa direction !

Publié le 9 mai 2021 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane serait de plus en plus proche d'un départ dès cet été. En effet, la direction du Real Madrid estimerait que l'entraineur français n'est plus l'homme de la situation car il serait trop proche de ses joueurs et incapable de mener la révolution qu'elle désire dans son vestiaire.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane a vécu plusieurs périodes de crise au Real Madrid. Des mauvaises passes qui auraient pu couter sa tête, mais le coach français a toujours trouvé le moyen de redresser la barre merengue, et par la même occasion de sauver sa peau. Malgré tout, Zinedine Zidane pourrait toujours faire ses valises à l'issue de la saison. Interrogé sur son avenir dernièrement, le Ballon d'Or 98 n'a d'ailleurs pas du tout fermé la porte à un départ, bien au contraire. « Si le club connait déjà ma décision pour la saison prochaine ? Nous allons terminer la saison. Ce que je peux dire, c’est que je vais faciliter les choses pour le club parce qu’il m’a toujours tout donné. Je vais rendre les choses très faciles. Mais pour l’instant, l’objectif est les quatre matchs qui restent et bien terminer la saison. C’est ce qui m’occupe. Le reste n’est que du blabla » , a confié Zinedine Zidane en conférence de presse ce samedi.

Zidane décrié dans les couloirs du Real Madrid