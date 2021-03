Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet élément qui confirme les dossiers Mbappe-Haaland…

Publié le 24 mars 2021 à 0h30 par La rédaction

Certains médias européens affirment aujourd’hui qu’Haaland accorderait sa priorité au Real, mais il apparait bien que le club merengue espère boucler le duo Mbappe-Haaland. Explication.

Alors que ces dernières heures, plusieurs médias européens s’accordent à dire que le buteur norvégien Erling Haaland accorderait sa priorité à l’Espagne, et plus particulièrement au Real Madrid, le media espagnol OK Diario affirme que le club merengue songerait sérieusement à mener une opération dégraissage afin de payer son transfert au Borussia Dortmund.

Si le Real cherche à dégraisser

Mais si le Real Madrid envisage des opérations de vente, ce n’est pas que pour Haaland, car malgré la crise financière, il apparaît certain que le club merengue dispose de la marge de manœuvre financière pour payer son transfert. Si le Real envisage une vaste opération de dégraisse, c’est bien parce qu’il vise le duo Mbappe-Haaland cet été, une telle opération XXL nécessitant un investissement beaucoup plus lourd.