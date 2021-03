Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino n'était pas le premier choix de Leonardo !

Publié le 23 mars 2021 à 23h45 par A.C.

Mauricio Pochettino a succédé à Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, mais Leonardo semblait avoir d’autres pistes en tête.

Arrivé en lieu et place de Thomas Tuchel cet hiver, Mauricio Pochettino semble déjà faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. Ses résultats s’améliorent et plusieurs joueurs ont salué son travail, comme Kylian Mbappé. « On en avait une philosophie de jeu avec Thomas Tuchel, on a changé de coach et il est venu avec un autre plan de jeu, on n’a pas réussi à bien jouer tout de suite, mais je pense que ça commence à se voir petit à petit. Maintenant il faut confirmer » a tout récemment confié la star du PSG, au micro de Canal + . Pochettino a également reçu les félicitations de sa direction, sans parler des différents observateurs du PSG.

Allegri aurait refusé le PSG