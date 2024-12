Mercato - Real Madrid : C'est terminé pour ces deux cracks !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Arda Güler et Endrick n'ont pas beaucoup de temps de jeu avec le Real Madrid. Malgré tout, ni le Turc, ni le Brésilien ne changera de club lors du prochain mercato hivernal. En effet, Arda Güler et Endrick voudraient rester à la Maison-Blanche, et leur direction refuserait de les lâcher en janvier.

Lors de l'été 2023, le Real Madrid a finalisé le transfert d'Arda Güler. Etincelant sous les couleurs de Fenerbahçe, le crack turc de 19 ans a signé à la Maison-Blanche pour une somme proche de 20M€. Un an plus tard, c'est Endrick qui a migré vers le Santiago Bernabeu. Les hautes sphères du Real Madrid ayant déboursé environ 47,5M€ pour arracher la pépite brésilienne de 18 ans à Palmeiras.

Le PSG sur le coup ? 🤑 Franco Mastantuono, jeune pépite argentine, pourrait bien débarquer à Paris pour 45M€.

➡️ https://t.co/RX6Jual2Ea pic.twitter.com/GB07VaOZPp — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

Endrick et Güler veulent rester au Real Madrid

A l'instar de Kylian Mbappé, arrivé librement et gratuitement en provenance du PSG, Endrick a fait ses premiers pas au Real Madrid l'été dernier. Toutefois, l'international brésilien peine à emmagasiner des titularisations sous la houlette de Carlo Ancelotti. S'il a rejoint le club merengue un an plus tôt, Arda Güler ne s'est pas davantage imposé à la Maison-Blanche pour le moment. En effet, le phénomène turc manque également de temps de jeu sous le maillot merengue. Malgré tout, ni Endrick, ni Arda Güler ne finira la saison ailleurs.

Le Real refuse de lâcher Endrick et Güler

Selon les informations de The Athletic, Endrick et Arda Güler n'auraient pas l'intention de quitter le Real Madrid au mois de janvier. De son côté, la direction du club merengue n'envisagerait pas non plus de prêter ou de vendre l'un de ses jeunes talents lors du prochain mercato hivernal. D'ailleurs, le Real Madrid ne compterait prêter aucun joueur lors de la deuxième partie de saison. Interrogé en conférence de presse avant le choc de Ligue des Champions face l'Atalanta (victoire 3-2 le 10 décembre), Carlo Ancelotti avait déjà scellé l'avenir d'Endrick et d'Arda Güler. « Endrick reste ici, tout comme Güler. Ils auront peut-être besoin de plus de minutes, mais je n'ai aucun préjugé envers qui que ce soit. J'essaie seulement de mettre les meilleurs à chaque match, qu'ils aient 18 ou 40 ans. Parfois, cela peut être avec Endrick, avec Güler ou sans eux. Il faut être patient avec les jeunes, oui. Ils apportent de l'enthousiasme mais, comme ils sont jeunes, ils doivent aussi apprendre certaines choses. Je n'ai aucun préjugé avec les jeunes. Dans ma carrière, j'ai mis des joueurs de 17 ou 18 ans, si je pensais qu'ils étaient la meilleure option pour jouer les matchs », avait affirmé le coach de la Maison-Blanche.