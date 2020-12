Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est maintenant ou jamais pour Paul Pogba !

Publié le 1 décembre 2020 à 10h30 par Th.B.

Paul Pogba ne ferait que commencer les discussions avec Manchester United et une prolongation ne serait pas avancée. De quoi permettre au Real Madrid de concrètement placer ses pions dans cette opération.

Par le biais de Zinedine Zidane, le Real Madrid s’intéresserait à Paul Pogba et ce depuis un bon moment. Néanmoins, en raison de la réticence du président Florentino Pérez et de la crise économique engendrée par le Covid-19 plus récemment, le Real Madrid n’est pas parvenu à recruter le milieu de terrain de Manchester United, malgré les multiples appels du pied du principal intéressé que ce soit en interview ou en conférence de presse. D’après The Athletic , un départ de Manchester United ne serait pas à exclure pour Pogba, qui aurait vu son contrat prolongé jusqu’en juin 2022 via l’option qui y figurait. Libre de tout contrat, Pogba aurait une chance d’arriver gratuitement au Real Madrid à ce moment-là et ce serait sa volonté première.

Rien de concret pour une prolongation à United !