Mercato - Real Madrid : Ces précisions sur l’intérêt de la Juventus pour Erling Haaland !

Publié le 28 mars 2021 à 1h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Haaland, le club madrilène n’aurait pas encore à se soucier d’une éventuelle offensive de la Juventus.

Très prolifique au Borussia Dortmund depuis son arrivée en provenance du RB Salzbourg en janvier 2020, Erling Haaland a logiquement attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. En effet, bon nombre d’entre-elles sont annoncées sur ses traces, du Real Madrid au FC Barcelone en passant par Chelsea, Manchester City ou encore la Juventus. Les Bianconeri souhaiteraient en effet renouveler leur effectif, et la venue d’Erling Haaland serait une excellente prise dans cette optique. Seulement voilà, pour l’heure, il serait bien trop précipité d’imaginer le Norvégien de 20 ans revenir la tunique de la Juventus à partir de la saison prochaine.

« La Juventus n'a pas officiellement pris position sur Haaland »