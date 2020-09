Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces précisions sur le feuilleton Paul Pogba

Publié le 30 septembre 2020 à 1h00 par Th.B.

Zinedine Zidane aurait toujours des vues sur son compatriote Paul Pogba, au même titre que la Juventus. Mais l’avenir du champion du monde s’écrirait bien du côté de Manchester United.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 dans lequel une année supplémentaire en option pourrait être activée avant la fin de la saison, Paul Pogba figure dans les petits papiers du Real Madrid et de la Juventus. Le champion du monde tricolore est toujours un joueur de Manchester United alors que le mercato estival fermera ses portes le lundi 5 octobre. Le 23 août dernier, Mino Raiola révélait qu’on se dirigeait vers une prolongation de contrat de Paul Pogba bien que des discussions concrètes n’avaient pas encore eu lieu. Mais qu’en est-il vraiment ?

Le plan de Manchester United pour Pogba