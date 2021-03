Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de deux joueurs directement lié à celui de Zidane ?

Publié le 1 mars 2021 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 1 mars 2021 à 22h04

Prêtés à Arsenal cette saison, Martin Odegaard et Dani Ceballos voient leur avenir au Real Madrid s'inscrire en pointillé. Et la situation de Zinédine Zidane pourrait tout changer.

Arsenal détient deux joueurs du Real Madrid au sein de son effectif. Prêté cet hiver aux Gunners , Martin Odegaard a retrouvé Dani Ceballos à Londres. Les deux joueurs étaient considérés comme des indésirables par Zinédine Zidane. Ainsi, ils ont dû se trouver une porte de sortie afin de gagner un peu plus de temps de jeu. Et ils semblent avoir conquis Mikel Arteta, les deux joueurs étant régulièrement utilisés par le technicien espagnol. L'avenir d'Odegaard et Ceballos reste toutefois incertain, puisque tout dépendra de la volonté des Merengue dans ces dossiers, et l'avenir de Zidane pourrait également avoir un grand rôle.

Arsenal veut attendre pour Odegaard et Ceballos