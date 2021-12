Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce gros coup d'Ancelotti débloqué par... Eden Hazard ?

Publié le 27 décembre 2021 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger se préparerait déjà à un départ au Real Madrid. En effet, le défenseur allemand aurait contacté à la fois Eden Hazard et Thibaut Courtois, deux anciens joueurs des Blues, pour se renseigner sur la vie à la Maison-Blanche.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Antonio Rüdiger pourrait ne plus faire long feu à Chelsea. En effet, le défenseur allemand va quitter les Blues librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, en embuscade pour boucler un gros coup à 0€ avec Antonio Rüdiger. Et grâce à Eden Hazard et Thibaut Courtois, Carlo Ancelotti verrait ses chances de rafler la mise augmenter.

Antonio Rüdiger aurait demandé des infos à Eden Hazard