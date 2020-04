Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une recrue estivale déjà sur le départ ?

Publié le 4 avril 2020 à 16h30 par La rédaction

Après une première partie de saison mitigée, Éder Militão pourrait être prêté par le Real Madrid l’été prochain. Le défenseur le plus cher de l’histoire du club merengue n’a en effet pas fait grande impression depuis son arrivée.

Acheté contre 50M€ au FC Porto, Éder Militão semble ne pas être au niveau du Real Madrid. Après avoir disputé seulement 13 rencontres sous les couleurs de la Casa Blanca , le bilan n‘est pas vraiment positif. Le jeune défenseur brésilien a-t-il besoin de plus de temps pour s’adapter au championnat ? Pour les dirigeants du club merengue , tout est une question de niveau et pour eux, Militão a besoin de partir pour progresser !

Eder Militão vers un prêt ?