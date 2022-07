Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Ce buteur justifie son transfert et tacle Ancelotti

Publié le 27 juillet 2022 à 23h00 par Amadou Diawara

Alors qu'il n'entrait plus du tout dans les plans du Real Madrid, Luka Jovic a été transféré librement et gratuitement vers la Fiorentina. Interrogé sur son départ, le buteur serbe a expliqué son choix de rejoindre La Viola et a profité de l'occasion pour égratigner Carlo Ancelotti, l'entraineur merengue.

Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que Florentino Pérez a déboursé environ 63M€ pour boucler son transfert à l'été 2019. Toutefois, Luka Jovic n'a jamais réussi à s'imposer au sein du club merengue. Ainsi, le buteur serbe a été libéré de son contrat avec le Real Madrid avant d'être transféré gratuitement vers la Fiorentina cet été. Un choix qu'il ne regrette pas du tout.

«J'avais besoin d'un entraîneur qui me pousse à travailler aussi dur»

Lors d'un entretien accordé à DAZN , Luka Jovic a lâché toutes ses vérités sur son transfert à la Fiorentina, tout en égratignant Carlo Ancelotti par la même occasion. « J'avais besoin d'un entraîneur comme ça, qui me pousse à travailler aussi dur. J'espère faire de grandes choses avec Vincenzo Italiano » , a confié l'international serbe, avant d'en rajouter une couche.

«C'est l'un des rares clubs dans toute l'Italie qui pratique un football offensif»