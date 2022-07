Foot - Mercato - Bordeaux

Bordeaux : Gérard Lopez prépare du lourd pour les Girondins

Publié le 27 juillet 2022 à 22h30 par Thibault Morlain

Du côté de Bordeaux, on respire un peu mieux ce mercredi. En effet, le verdict est tombé et finalement, les Girondins évolueront bel et bien en Ligue 2 pour la saison à venir. Un soulagement pour Gérard Lopez, qui va désormais pourvoir passer à l’action sur le marché des transferts. Et du côté du Bordeaux, cela pourrait être animé jusqu’à la clôture du mercato.

Relégué administrativement en National, les Girondins de Bordeaux ont finalement réussi à éviter le pire. Pour la saison à venir, le groupe de David Guion évoluera en Ligue 2. Une bonne nouvelle donc pour Gérard Lopez, qui peut maintenant se concentrer sur le mercato, qui était jusqu’à présent bloqué à Bordeaux. A l'occasion d’un entretien accordé à RMC , Gérard Lopez a d’ailleurs annoncé la couleur à ce sujet.

Quel mercato pour Bordeaux ?

« Est-ce je crains une interdiction de recrutement ou un encadrement de la masse salariale ? En première instance, la DNCG n’a pas vu le dossier qu’on a pu présenter à la fin et le dossier est tout de même sacrément solide maintenant. Donc, à partir de là, j’espère qu’on nous laissera travailler normalement. On a déjà été pas mal lésés sur le fait qu’on ne puisse pas vendre des joueurs de façon normale, qu’on soit toujours dans une situation où les autres clubs se disent qu’ils vont faire une offre plus basse car on a besoin de vendre… On aimerait pouvoir travailler normalement et librement avec des meilleures fondations que ce qu’a eu le club ces dernières années », a tout d’abord assuré Gérard Lopez.

« Si on nous laisse faire notre travail normalement… »

Le patron des Girondins de Bordeaux a ensuite confié : « Si on nous laisse faire notre travail normalement, l’enjeu sera de monter une équipe qui sera dans les clous financièrement et compétitive. Si on vient nous mettre des bordures - qui ne seraient pas juste avec un dossier aussi fort - on aura certainement beaucoup plus de difficultés à jouer le championnat qu’on devrait être capable de jouer ».

Ça va bouger à Bordeaux