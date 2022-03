Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti active une nouvelle piste à 50M€ !

Publié le 12 mars 2022 à 22h00 par La rédaction

Après une petite saison à l’Atalanta Bergame, Merih Demiral aurait déjà tapé dans l’œil du Real Madrid. Le club italien demanderait 50M€ pour lâcher l’international turc.

La qualification du Real Madrid contre le PSG en 8ème de finale de Ligue des Champions a montré que le club madrilène était toujours présent. Malgré le retard de deux buts après les trois premières mi-temps, la Maison Blanche a su inverser la tendance et elle peut remercier sa solide défense. Eder Militao et David Alaba ont fait le job. Cependant, Carlo Ancelotti aimerait bien étoffer son arrière-garde et il suivrait de près un défenseur de Serie A.

Merih Demiral plaît au Real Madrid