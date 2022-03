Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dénouement imminent pour l'avenir de Luka Modric ?

Publié le 12 mars 2022 à 20h00 par La rédaction

De retour à son meilleur niveau, Luka Modric discute avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Un accord verbal aurait été trouvé mais toujours pas de signature.

Son niveau inquiétait certains observateurs, il a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Luka Modric a 36 ans et il est toujours au top. Contre le PSG, le Croate a démontré sur le second but du Real Madrid qu’il avait toujours les jambes de ses 20 ans. En fin de contrat cet été, Modric n’était pas assuré de rester dans la capitale espagnole. Mais le Real Madrid aurait pris sa décision et entend bien le conserver.

Un accord verbal mais rien de signé