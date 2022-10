Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti répond à la demande XXL d'Eden Hazard

Publié le 4 octobre 2022 à 15h00

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Eden Hazard peine à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid. Alors qu'il perdrait patience, le numéro 7 merengue serait prêt à plier bagages dès le mercato hivernal. Interrogé sur la situation d'Eden Hazard ce mardi après-midi, Carlo Ancelotti a lâché toutes ses vérités.

Peu utilisé depuis le début de la saison, Eden Hazard n'est plus du tout épanoui au Real Madrid. Lors du dernier rassemblement de la Belgique, le numéro 7 merengue a donc décidé d'interpeller Carlo Ancelotti pour lui réclamer davantage de temps de jeu : « Si Carlo Ancelotti a confiance en moi ? Il faut lui poser la question, quand vous le voyez, vous lui demandez. J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer, mais que je ne joue pas. Je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue » .

«Eden ne m'a pas parlé»

D'après les dernières indiscrétions d' Ok Diario , Eden Hazard perdrait patience et n'aurait pas du tout l'intention de finir la saison au Real Madrid dans ces conditions. Ainsi, il envisagerait de faire ses valises pour rejoindre un nouveau club dès le mois de janvier si Carlo Ancelotti ne répond pas à ses attentes. Mais quelle est la position de l'entraineur de la Maison-Blanche ?

«Il a beaucoup de concurrence»

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au clair sur la situation d'Eden Hazard., sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. « Si Eden Hazard m'a dit personnellement qu'il voulait jouer plus ? Il est clair que chaque joueur connaît sa situation. Je dois leur expliquer ce qui se passe » , a expliqué le coach du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

«Sa situation et celle des autres sont très claires»