Mercato - Real Madrid : Ancelotti aurait le champ libre pour cet international français !

Publié le 3 juillet 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors qu'un nouveau défenseur central pourrait débarquer cet été, le Real Madrid serait sur les traces Jules Koundé, qui n'apparaîtrait plus comme une priorité pour Manchester United.

Qui pour succéder à Sergio Ramos ? Après le départ de l'ancien capitaine merengue, Florentino Pérez pourrait miser sur un nouveau défenseur central malgré l'arrivée de David Alaba, d'autant que Raphaël Varane pourrait lui aussi plier bagage. Le champion du monde tricolore est entré dans sa dernière année de contrat et n'est pas pressé à l'idée de prolonger, ce qui pourrait ainsi précipiter son départ. Pau Torres et Jules Koundé seraient notamment ciblés pour renforcer le secteur défensif, et la piste menant au joueur de Séville serait plus abordable.

Manchester United n’est plus à fond sur Jules Koundé