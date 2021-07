Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta confronté à un énorme problème cet été ?

Publié le 2 juillet 2021 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 2 juillet 2021 à 19h32

Le FC Barcelone n'a pas terminé son mercato et pourrait recruter un nouveau défenseur central. Encore faut-il se séparer de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet, qui ne rentrent plus dans les plans de Ronald Koeman...

Ces dernières heures, il n’a été question que de Lionel Messi dans l’actualité. Et pour cause, l’international argentin n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Mais que les supporters catalans se rassurent, une prolongation serait toujours d'actualité. Les deux parties continuent de discuter et l’optimisme règne dans ce dossier crucial pour Joan Laporta, élu à la présidence en mars dernier. « Messi ? Ça progresse. Il veut rester et nous voulons qu’il reste. Nous sommes sur le chemin pour trouver la formule » a confié le dirigeant blaugrana ce vendredi. Parallèlement à ce dossier, Laporta continue de suivre le marché. Malgré les arrivées de Sergio Agüero, d’Emerson Royal, de Memphis Depay et d’Eric Garcia, le FC Barcelone n’est pas rassasié et espère officialiser l’arrivée de « trois ou quatre recrues » dans les prochaines semaines. Le club catalan recherche un milieu de terrain, mais aussi un nouveau défenseur central.

Le Barça veut se séparer d'Umtiti et de Lenglet

En effet, malgré l’arrivée d’Eric Garcia, le FC Barcelone chercherait un nouveau défenseur central capable de pallier les possibles départs de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet. Les deux joueurs français ne font plus partie des premiers choix de Ronald Koeman et pourraient quitter la Catalogne afin de rechercher du temps de jeu. Le premier, champion du monde en 2018, n’a pas l’intention de changer d’air lors de ce mercato estival et voudrait rester au FC Barcelone pour convaincre ses dirigeants. Malgré cette position, Joan Laporta pourrait prêter Umtiti au sein d’un club de Ligue 1. Selon Mundo Deportivo , la formation balugrana discuterait avec l’OM et l’OL, son club formateur. Quant à Lenglet, il voudrait lui aussi poursuivre sa carrière en Catalogne, mais ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante comme l’indique Sport ce vendredi. Le FC Barcelone espère boucler ces deux ventes avant la fin du mercato estival, afin notamment de récolter de l’argent et investir sur un nouveau défenseur central.

Laporta plus que jamais dans l'impasse