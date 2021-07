Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un nouveau coup légendaire avec Lionel Messi !

Publié le 2 juillet 2021 à 18h30 par B.C.

Désormais libre de tout contrat, Lionel Messi a l’embarras du choix pour son avenir. Alors que les discussions se poursuivent entre son entourage et le FC Barcelone, le PSG aurait lancé une nouvelle offensive pour s’attacher ses services durant l’été.

Désireux de claquer la porte l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone, sans pour autant prolonger son bail. Avec le retour de Joan Laporta à la présidence et les bonnes relations entre Ronald Koeman et l’international argentin, le club culé a repris espoir concernant la prolongation de ce dernier, mais aucun accord n’a encore été trouvé, alors que le bail du sextuple Ballon d’Or a pris fin ce mercredi. Lionel Messi est donc désormais libre de tout contrat, de quoi placer le FC Barcelone en grand danger, même si Joan Laporta se veut confiant. « Nous allons bien. Il faut le faire rentrer dans le fair-play financier. Nous voulons qu’il reste et lui a envie de rester. J’aimerais pouvoir dire que Leo reste, mais je ne peux pas encore. Nous sommes dans le processus pour trouver la solution » a lâché cette semaine le président du FC Barcelone au micro d’El Transistor, avant d’ajouter ce vendredi à Gol : « Cela progresse de la manière prévue. Je l'ai déjà dit dans un autre programme, nous voulons qu’il reste et Leo veut rester. Nous cherchons la bonne formule. » Pourtant, les Blaugrana ont encore de quoi craindre le pire pour l’avenir de Lionel Messi.

Inquiétude au Barça pour Messi, le PSG passe à l’action