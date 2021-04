Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga aurait pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 20 avril 2021 à 23h30 par B.C.

Lié jusqu’en 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga aurait décidé de ne pas prolonger son bail afin de partir lors du prochain mercato estival.

Malgré sa saison compliquée du côté du Stade Rennais, Eduardo Camavinga reste l’un des jeunes joueurs les plus courtisé sur le marché des transferts. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich seraient sur ses traces, mais en Bretagne, on espère toujours voir l’international français prolonger son bail, courant actuellement jusqu’en 2022. « Pour l’instant, on continue de discuter avec lui, il y a des propositions qui ont été faites il y a quelques mois déjà. On a dit qu’on prendrait acte avec lui à la fin de la saison. Bon signe ou pas ? Les décisions sont prises en fin de saison, on en reparlera une fois que tout sera terminé et on prendra le temps de s’asseoir autour d’une table avec lui », confiait il y a quelques jours Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais, au micro de RTL . Cependant, c’est bien un transfert qui attendrait Eduardo Camavinga cet été.

Camavinga ne voudrait pas prolonger