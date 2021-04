Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Stephan à l'origine d'un coup de tonnerre pour Camavinga ?

Publié le 12 avril 2021 à 15h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga devrait bel et bien quitter le club breton cet été. Le départ de Julien Stéphan aurait été l'élément déclencheur.

Cet été, Eduardo Camavinga devrait agiter le marché des transferts. Et pour cause, le milieu de terrain du Stade Rennais voit son contrat prendre fin en juin 2022 et selon les informations du journaliste de The Athletic , David Ornstein, l'international français aurait décidé de ne pas prolonger son bail en Bretagne. Par conséquent, un départ semble inévitable cet été puisque Rennes ne prendra pas le risque de le laisser partir libre dans un an. Un coup dur pour les Rouge et Noir qui ne seront pas en position de force pour négocier le meilleur prix dans ce dossier.

Le départ de Stéphan a convaincu Camavinga de partir