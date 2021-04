Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça chauffe pour ce crack de Serie A !

Publié le 26 avril 2021 à 22h00 par A.C.

Toujours à l’affut des jeunes talents, le Real Madrid aurait trouvé une nouvelle cible intéressante en Serie A.

Karim Benzema affiche un niveau éblouissant. Pourtant, le Real Madrid semble peu à peu préparer l’avenir. Le rêve semble bien sûr être Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, suivi de près par Erling Haaland, le prodige du Borussia Dortmund. Mais Zinedine Zidane semble également lorgner sur un jeune joueur de Serie A, championnat qu’il connait très bien. Il s’agirait en effet de Dušan Vlahović, buteur de la Fiorentina est une des révélations de la saison de l’autre côté des Alpes.

Vlahović, l’invité surprise du prochain mercato ?