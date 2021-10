Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barcelone... La sortie fracassante de Koulibaly sur son avenir !

Publié le 31 octobre 2021 à 0h00 par D.M.

Actuellement sous contrat avec le Napoli, Kalidou Koulibaly a exclu un départ vers la Juventus. Mais le défenseur sénégalais ne fermerait pas la porte à un transfert vers le Real Madrid ou le FC Barcelone.

Formé au FC Metz, Kalidou Koulibaly a pris la décision de quitter la France en 2012 et de rejoindre la Belgique. Après un passage de deux ans au KRC Genk, le défenseur sénégalais prenait la direction du Napoli. Et depuis 2014, le joueur fait les beaux jours de la formation italienne. Malgré l’intérêt de nombreux clubs ces derniers mois, et notamment du PSG, Kalidou Koulibaly a toujours privilégié son aventure au Napoli. Et par amour pour sa formation, le défenseur aurait pris une grande décision.

Koulibaly prêt à rejoindre le Barça ou le Real Madrid ?