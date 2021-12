Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, Barcelone… Cet énorme aveu de Romelu Lukaku !

Publié le 31 décembre 2021 à 23h30 par La rédaction

En difficulté ces dernières semaines à Chelsea, Romelu Lukaku n'a pas caché son mal-être dans une récente sortie qui n'a pas manqué de faire réagir Thomas Tuchel. Le Belge en a rajouté une couche en affirmant rêver des clubs que sont le Barça, le Real Madrid et le Bayern Munich en pensant y signer l'été dernier plutôt que de revenir à Chelsea.

Romelu Lukaku est à la peine ces derniers temps à Chelsea. Dans un entretien pour Sky Italia , le Belge a fait le point sur sa situation : « Je ne suis pas satisfait de la situation, c'est normal. Je pense que l'entraîneur a choisi de jouer avec une formation différente, je dois juste continuer à travailler et être professionnel. Je suis un travailleur et je ne dois pas baisser les bras. » Une sortie que n'a pas apprécié Thomas Tuchel : « Nous n'aimons pas ça. Ça apporte du bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile, mais nous ne voulons pas en faire plus qu'il n'en est réellement. Il est très facile de sortir des phrases de leur contexte, de faire des gros titres. Je ne le sens pas malheureux, donc je suis surpris. » Et Romelu Lukaku risque de nouveau de faire parler de lui avec une autre déclaration...

« Il y a 3 équipes au plus haut niveau : Barcelone, Real, Bayern. Tous les joueurs en rêvent »