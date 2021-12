Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador de Premier League relance le dossier Jonathan David !

Publié le 31 décembre 2021 à 21h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG qui pourrait décider de renforcer son secteur offensif avec le probable départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Jonathan David ferait également tourner la tête d’Arsenal.

Alors que Jonathan Ikoné est depuis ce vendredi matin officiellement un joueur de la Fiorentina, Jonathan David est pour sa part toujours une arme offensive à disposition de Jocelyn Gourvennec au LOSC. Cependant, l’entraîneur du club lillois n’est pas dupe et sait pertinemment que les bonnes performances du Canadien à Lille va attiser les convoitises de grands clubs en Europe. « Bien sûr, à 21 ans, en faisant ce qu'il fait, il va attirer des convoitises mais pour avoir parlé avec le président, je pense qu'il est très serein dans ce dossier ». Voici une partie du message que Gourvennec faisait passer dernièrement. Et l’entraîneur du LOSC ne s’y est pas trompé. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en novembre dernier, Newcastle, l’Inter ainsi que le PSG sont sur les rangs. En ce qui concerne l’intérêt de Leonardo et de la direction sportive, il n’en serait pas au point de concrètement discuter avec le LOSC et l’entourage de David. Le Canadien dispose d’un profil qui plaît tout simplement au PSG.

Arsenal dans le coup pour David !