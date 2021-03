Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avantage Guardiola pour Haaland ?

Publié le 4 mars 2021 à 7h30 par A.C.

L’avenir d’Erling Haaland, attaquant du Borussia Dortmund, est l’un des sujets les plus discutés du moment.

A seulement 20 ans, il fait déjà partie de cette catégorie de footballeurs que tous les clubs s’arrachent. Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, Erling Haaland attise d’énormes convoitises en ce moment. Le Real Madrid souhaiterait se l’offrir avec Kylian Mbappé, tandis que le PSG, la Juventus ou encore Chelsea semblent disposés à tenter leur chance à fond. D’ailleurs, alors que le Borussia Dortmund semblait fermer la porte à un départ, les choses ont commencé à évoluer. « En pleine pandémie, je n'écarte plus rien. Mais ce n'est pas nécessairement ce que nous visons. Demander aux banques des lignes de crédit juste pour ne pas vendre un joueur ne sera pas notre façon de faire » a confié le président borussen Hans-Joachim Watzke, dans un entretien à Sport1. Ça tombe bien, il y a un club qui pourrait en profiter...

