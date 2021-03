Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour Haaland !

Publié le 3 mars 2021 à 18h30 par Th.B.

Dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, Erling Braut Haaland pourrait bel et bien quitter le Borussia Dortmund bien que ses dirigeants ne cessent de nier un probable départ. Et le Real Madrid ne serait certainement pas en pole position sur ce dossier.

Son nom est sur toutes les lèvres et son avenir est constamment évoqué dans la presse. Le Real Madrid songerait entre autres à Erling Braut Haaland pour renforcer son avant-garde. Mais il ne semble pas être le seul club à penser de la sorte. De quoi pousser le Borussia Dortmund à monter au créneau. Pour Sport BILD , le responsable de l’équipe première du BvB qui remplacera bientôt Michael Zorc à la tête de la direction sportive du club, a affiché sa confiance quant à la capacité du Borussia de conserver Haaland cet été. « Nous supposons qu’il restera au-delà de l’été et deviendra un joueur encore meilleur pour nous » . Voici le message que Sebastian Kehl a confié au média allemand. Un discours qui intervient quelques jours après la déclaration de Michael Zorc qui était on ne peut plus claire. « Haaland ne peut ni ne veut changer de club. Nous sommes contents de l’avoir avec nous et il a d’ailleurs montré la grande valeur qu’il a pour notre équipe, avec ses récentes prestations. Je rappelle qu’il est sous contrat jusqu’en 2024. Nous avons l’objectif de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et nous le ferons avec Haaland ». Et cette participation en Ligue des champions qu’évoque le directeur sportif du Borussia Dortmund serait primordiale pour que le club puisse garder Erling Braut Haaland pour une saison supplémentaire.

Le feuilleton repoussé à cet été ?

Sur le plateau de son Here We Go Podcast , Fabrizio Romano a apporté de nouvelles précisions sur le dossier Erling Braut Haaland. Et selon les sources du journaliste de Sky Sport notamment, il y aurait bel et bien de fortes chances de voir Erling Braut Haaland quitter le Borussia Dortmund cet été si le club de la Ruhr, qui pointe à la cinquième place du classement de Bundesliga, si le BvB ne se qualifiait pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions. La clé serait bien la C1 pour Romano qui a tenu à faire un point sur les multiples intérêts de clubs pour Haaland. À ce stade de la saison, bien que Mino Raiola se soit enflammé en annonçant que 10 clubs seraient dans la capacité de s’attacher les services de son client, personne ne serait proche de boucler cette opération. Ce deal serait décidé cet été alors que le Borussia Dortmund aurait déjà prévu de se battre dans l’optique de le conserver.

Haaland aurait l’Angleterre à ses pieds