Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, Florentino Pérez boucle deux dossiers XXL !

Publié le 24 mars 2022 à 0h00 par La rédaction

Pour épauler Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait boucler les prolongations de deux cadres : Eder Militao et Vinicius Jr. De bon augure pour le club madrilène à quelques mois du mercato estival.

Sans surprise, Kylian Mbappé est bel et bien la priorité du Real Madrid pour cet été et le dossier semble bien avancé. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’attaquant du PSG a un accord verbal avec le club madrilène. Un gros coup qui en appelle d’autres. Après la déroute contre le FC Barcelone, le Real Madrid aurait promis de s’activer sur le mercato, mais Florentino Pérez veut également blinder certains de ses cadres.

Eder Militao et Vinicius Jr blindés par le Real