Mercato - PSG : Paulo Dybala fait un premier choix fort !

Publié le 23 mars 2022 à 22h10 par A.C.

Alors qu’il va quitter la Juventus à la fin de son contrat, Paulo Dybala semble avoir les idées claires concernant son avenir.

C’est peut-être l’occasion en or de ce mercato estival. Vice-capitaine et numéro 10 de la Juventus, Paulo Dybala quittera Turin à la fin de son contrat. Une prolongation semblait en effet possible, mais les Bianconeri ont finalement mit fin au suspense, en annonçant que les deux parties se sépareront le 30 juin prochain. Cela n’a pas tardé à alerter les plus grands clubs d’Europe et notamment le Paris Saint-Germain, où Leonardo a toujours été un grand fan de Dybala. Le PSG n’est toutefois pas le seul club concerné, puisque le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, l’Inter ou encore Tottenham et Arsenal auraient déjà bougé leurs pions.

Direction l’Espagne pour Dybala ?