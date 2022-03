Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait recevoir une aide précieuse pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 23 mars 2022 à 23h30 par A.C.

Poussé vers la sortie à l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait être l’un des gros coups de Pablo Longoria à l’OM.

Très actifs lors des dernières fenêtres de mercato, Pablo Longoria devrait continuer sur sa lancée cet été. Son objectif semble notamment de renforcer le milieu de terrain de Jorge Sampaoli, qui devrait perdre Boubacar Kamara. La Serie A lui a déjà réussi par le passé et en Italie on assure que le président de l’Olympique de Marseille souhaiterait recruter un autre pensionnaire du championnat, avec Jordan Veretout. En rupture avec José Mourinho à l’AS Roma, l’ancien de l’ASSE et du FC Nantes pourrait décider de donner un nouvel élan à sa carrière, en rejoignant l’OM.

McKennie ou Arthur pour libérer Veretout