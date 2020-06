Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé et Haaland, Zidane veut un autre crack !

Publié le 11 juin 2020 à 16h30 par Bernard Colas

Comme l'a annoncé le10sport.com le 19 mai dernier, Kai Havertz plaît énormément à Zinedine Zidane, et le Real Madrid se serait positionné sur la pépite du Bayer Lerverkusen. Néanmoins, c'est bien Chelsea qui resterait favori dans ce dossier.

La stratégie de Zinedine Zidane est claire depuis son retour à la tête du Real Madrid en 2019 : reconstruire un effectif vieillissant. Un énorme chantier qui ne peut être réglé en quelques mois. La première étape de l'entraîneur français a été d'activer la filière brésilienne pour dénicher plusieurs grands talents (Militao, Vinicius, Rodrygo et Reinier Jesus) et d'investir sur des joueurs à forts potentiels, à l'image de Luka Jovic l'été dernier même si le Serbe n'a pas eu le rendement espéré. Aujourd'hui, à plusieurs semaines de l'ouverture d'un mercato estival très atypotique en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, d'autres jeunes stars du football sont annoncées avec insistance dans le viseur de Zidane, à l'image de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Eduardo Camavinga ou encore Jadon Sancho comme indiqué par le 10 Sport . Mais un autre joueur plaît fortement à l'entraîneur du Real Madrid.

Le Real Madrid et Zidane rêvent bien de Kai Havertz

S'il sera très difficile, voire impossible, de mettre la main sur Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland cet été, Zinedine Zidane pourrait se consoler avec une autre star en devenir. Le 10 Sport vous révélait dès le 19 mai l'intérêt du Français pour Kai Havertz, la pépite allemande du Bayer Lerverkusen. Le tacticien merengue parle régulièrement de ce joueur autour de lui et espère clairement que le Real Madrid parviendra à le récupérer rapidement. Florentino Pérez a d'ailleurs fait le nécessaire en approchant l'entourage de Kai Havertz et son club, qui attend un très gros montant pour son milieu offensif. Depuis, de nombreux médias ont confirmé l'intérêt du Real Madrid pour le joueur de 20 ans, à l'image de Bild ou de Bleacher Report . Ce mercredi, c'était au tour du Sun d'annoncer l'arrivée de Zidane dans ce dossier, mais le tabloïd anglais précise néanmoins que le Real Madrid n'est pas favori.

Chelsea apparaît favori