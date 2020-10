Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Au coeur des rumeurs de transfert, Kanté a tranché !

Publié le 17 octobre 2020 à 20h30 par Th.B.

N’Golo Kanté a beaucoup fait parler de lui dans la presse ces derniers temps, lui qui est annoncé sur le départ de Chelsea. Néanmoins, bien que son nom soit lié au Real Madrid et à l’Inter, le champion du monde tricolore n’ira nulle part.

Gêné par les blessures pendant une bonne partie de la saison lors de l’exercice précédent, N’Golo Kanté ne parvenait pas à être à 100%. Ce qui a engendré des rumeurs de départ alors que Frank Lampard parvenait à s’en sortir sans le champion du monde tricolore au milieu de terrain. Cet été, le Real Madrid, l’Inter et même le PSG se seraient penchés sur la situation de Kanté, contractuellement lié à Chelsea jusqu’en juin 2023. Mais pour coach Lampard, N’Golo Kanté est un membre à part entière de son effectif. « Je pense qu’à peu près tous les clubs du monde aimeraient avoir N’Golo Kanté. Je vois ces rumeurs aussi. C’est un joueur incroyable. Un joueur incroyable. Je ne veux absolument pas le perdre, non, il est fondamental pour ce que j’essaie de faire. On peut parler des attaquants que nous avons, mais quelqu’un comme N’Golo et le travail qu’il fait au milieu… C’était une année difficile pour lui la saison passée, en raison des blessures qu’il a contracté et ça a eu un effet domino au fil de l’année. Je suis très excité de l’avoir en forme. Il a l’air frais et très en jambes en ce moment, alors non c’est un gros joueur pour moi. Et évidemment, je veux garder N’Golo » . Voici le témoignage que l’entraîneur de Chelsea livrait à la mi-septembre au micro de la BBC . Mais depuis la donne aurait changé, et ce pour plusieurs raisons.

Le Real Madrid, l’Inter… Kanté est convoité, mais…

Premièrement parce que Frank Lampard lorgnerait sur Declan Rice, milieu de terrain de West Ham. Capable d’endosser le rôle de défenseur central, l’Anglais serait une piste attractive aux yeux de Lampard et connaît bien la maison puisqu’il a effectué ses classes à Chelsea. Selon The Daily Star et ESPN , l’entraîneur des Blues ne compterait pas laisser passer sa chance dans cette opération et serait susceptible de sacrifier N’Golo Kanté afin de s’attacher les services de Declan Rice dès le mercato hivernal. Ce qui a alimenté les rumeurs d’un potentiel départ, cela et le fait que Lampard ait refusé la requête de Kanté d’avoir un jour de congé afin de pouvoir assister au mariage d’un ami proche. Le Real Madrid resterait toujours en embuscade, Zinedine Zidane appréciant le profil de son compatriote, à l’instar de l’Inter. Dans les dernières semaines du mercato estival, Antonio Conte aurait fait le maximum pour se débarrasser de Marcelo Brozovic dans l’optique de disposer des fonds nécessaires pour accueillir Kanté au sein du club lombard. Néanmoins, pour Diego Milito, bien que N’Golo Kanté serait une recrue importante pour les Nerazzurri , l’effectif milanais serait déjà complet. « Les grands joueurs sont toujours les bienvenus, mais l'équipe de l'Inter est déjà complète, profonde. Conte est le seul à savoir ce qu'il faut vraiment, mais, en tant que fan, Je suis content parce qu'il peut rivaliser jusqu'au bout. Espérons que ce sera une bonne année: l'écart avec la Juve s'est rétréci. ». a assuré l’ancienne icône de l’Inter à la Gazzetta dello Sport . Quoi qu’il en soit, bien que le Real Madrid et l’Inter cultiveraient des intérêts pour le champion du monde, ce serait peine perdu.

… Il ne veut pas quitter Chelsea et l’a fait savoir !