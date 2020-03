Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Areola a un gros problème pour son avenir !

Publié le 19 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Que son avenir passe par un transfert définitif au Real Madrid ou un retour au PSG, Alphonse Areola devrait se contenter d’un rôle de doublure la saison prochaine.

Comme l’a récemment révélé AS, le Real Madrid serait très satisfait du rendement d’Alphonse Areola en tant que doublure de Thibaut Courtois, et voudrait recruter définitivement le gardien français qui est actuellement prêté par le PSG. Et peu importe l’option que choisira Areola l’été prochain, il devra faire face à un gros problème.

Areola numéro 2 garanti ?

En effet, qu’il décidé de rester au Real Madrid ou bien de revenir au PSG l’été prochain, Alphonse Areola serait assuré d’être numéro deux, soit derrière Thibaut Courtois, soit derrière Keylor Navas. Et la seule option viable pour qu’il puisse trouver du temps de jeu serait de retourner au PSG et d’opter pour un autre challenge…