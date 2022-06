Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Tchouaméni, Ancelotti veut boucler un transfert à 40M€

Publié le 26 juin 2022 à 23h00 par Amadou Diawara

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes il y a deux semaines, le Real Madrid s'est offert les services d'Aurélien Tchouaméni en déboursant environ 80M€. Après avoir investi une telle somme pour le transfert de l'international français, Florentino Pérez aimerait empocher une belle enveloppe grâce à Marco Asensio. En effet, le président du Real Madrid souhaiterait vendre son attaquant espagnol pour une somme proche de 40M€.

Après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions en 2021-2022, le Real Madrid voudrait continuer sur sa lancée la saison prochaine. Dans cette optique, Florentino Pérez aurait voulu mettre toutes les chances de son côté en recrutant Kylian Mbappé. Toutefois, le champion du monde français a préféré parapher un nouveau bail avec le PSG, plutôt que de signer librement et gratuitement au Real Madrid. Pour se consoler, Florentino Pérez a bouclé le transfert d'Aurélien Tchouaméni, en offrant environ 80M€ à l'AS Monaco. Désormais, le président du Real Madrid voudrait récolter quelques fonds en vendant Marco Asensio.

Mercato : Cristiano Ronaldo est poussé dans les bras de José Mourinho https://t.co/CMoHdbsrlA pic.twitter.com/TCjk6SX2oB — le10sport (@le10sport) June 26, 2022

Le Real Madrid veut encaisser 40M€ pour le transfert de Marco Asensio