Après l’échec Mbappé, Pérez a bouclé trois dossiers prioritaires

Au terme d'une saison plus que réussie avec comme point d'orgue la victoire en finale de Ligue des Champions face au Liverpool de Jurgen Klopp, le Real Madrid a vu sa priorité absolue prolonger avec son club. En effet, Kylian Mbappé a renouvelé son bail avec le PSG alors qu'il était très proche de rejoindre la Maison Blanche. Pour autant, Florentino Pérez s'est vite remis et aurait bouclé trois dossiers importants.

L'énorme saison du Real Madrid sur le plan sportif aurait pu prendre une autre tournure avec l'arrivée de Kylian Mbappé, mais le Français a pris la décision de prolonger avec le PSG. Afin d'oublier cette énorme déconvenue, Florentino Pérez s'est activé pour devancer le PSG dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Mais le président du Real ne s'est pas arrêté là.

Éder Militão, Vinícius and Rodrygo have signed their new contracts with Real Madrid ⚪️🇧🇷 #RealMadrid ▫️ Militão: June 2028, €500m release clause.▫️ Vinícius: June 2027, €1B release clause.▫️ Rodrygo: June 2028, €1B release clause.Official statements now up to the club. pic.twitter.com/wFsAJsZJFI