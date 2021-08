Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Benzema, Ancelotti va boucler un nouveau dossier !

Publié le 21 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Le Real Madrid continue son recrutement interne. Après Karim Benzema une nouvelle proposition de contrat pourrait intervenir prochainement. En effet, Florentino Pérez envisagerait d'offrir un nouveau contrat à Federico Valverde.

Federico Valverde a réussi à se faire une place de choix dans l'entre jeu madrilène. Auprès d'un duo Toni Kroos- Luka Modric qui a fait les plus belles heures du Real Madrid de Zinedine Zidane, l'Uruguayen a fait plus que rendre service. La saison dernière il a ainsi joué 24 matches et inscrit trois buts en Liga. Sa qualité technique et son abattage l'ont rendu précieux dans le collectif espagnol.

Un nouveau contrat à venir !

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid aurait proposé un nouveau contrat à son milieu de terrain. Les tractations ont été facilitées par le joueur, qui est profondément attaché à la Casa Blanca. Actuellement Federico Valverde est lié au Real jusqu'en 2025 et il émargerait à 2.4M€ annuel. L'annonce du nouveau contrat devrait intervenir dans les prochains jours.