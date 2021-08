Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti connait déjà le verdict pour Lewandowski !

Publié le 20 août 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023, Robert Lewandowski penserait à quitter le Bayern lors de cette fenêtre de transferts. Tombé sous le charme du buteur polonais, le Real Madrid et Manchester City pourraient tenter de profiter de l'aubaine. Toutefois, d'après Pep Guardiola et Julian Nagelsmann, Robert Lewandowski n'est pas du tout parti pour quitter Munich cet été.

Lors de l'été 2014, le Bayern a réalisé un énorme coup en s'offrant les services de Robert Lewandowski pour 0€. Arraché au Borussia Dortmund, le buteur polonais réalise des prouesses à Munich depuis sa signature. Et alors qu'il règne au Bayern depuis sept saisons, Robert Lewandowski se poserait des questions sur son avenir. En effet, l'international polonais penserait à donner une nouvelle trajectoire à sa carrière en changeant de cap. Une information qui n'aurait pas manqué d'alarmer le Real Madrid et Manchester City. Très performant sous les couleurs du Bayern, Robert Lewandowski aurait tapé dans l'oeil de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola, qui songeraient tous deux à le recruter lors de ce mercato estival. Mais comme l'a indiqué Mundo Deportivo , Robert Lewandowski ne devrait pas poser ses valises au Real Madrid cet été. D'après le média espagnol, le buteur de 32 ans songerait sérieusement à quitter le Bayern. Toutefois, Florentino Pérez serait refroidi par l'âge de Robert Lewandowski, ainsi que par son prix. Alors que la direction allemande réclamerait environ 115M€, le président du Real Madrid aurait nullement l'intention de payer une telle somme pour l'ancien du Borussia Dortmund. Dans cette optique, Florentino Pérez ne devrait pas formuler d'offre pour Robert Lewandowski cet été.

«Lewy restera au Bayern Munich»

Alors que le Real Madrid ne devrait pas récupérer Robert Lewandowski cet été, Manchester City serait également contraint de tirer un trait sur lui. Comme l'a expliqué Pep Guardiola en conférence de presse, il n'accueillera pas le buteur polonais lors de ce mercato pour la simple et bonne raison qu'il restera au Bayern. « Lewy est un joueur tellement important pour le Bayern et il restera au Bayern Munich. Je ne vais pas parler du marché des transferts » , a estimé le coach des Citizens .

«Un joueur qui veut partir ne se comporterait pas comme ça »