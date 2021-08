Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 21h45 par H.G.

Si le Real Madrid aurait encore l’espoir de parvenir à recruter Kylian Mbappé cet été, le PSG n’aurait pas la moindre intention de faciliter la tâche du club madrilène.

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre. En effet, à moins d’un an de la fin de son contrat au PSG, l’international français de 22 ans n’a toujours pas prolongé et refuse d’agir en ce sens. Cela a donc de quoi donner des espoirs au Real Madrid qui rêve de le recruter depuis des années pour en faire la tête de gondole de son projet. Seulement voilà, même si le PSG n’est pas en position de force, il n’aurait aucune intention de lâcher du lest dans le dossier.

Le PSG ne veut pas négocier pour Kylian Mbappé