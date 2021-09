Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti n’a rien pu faire avec cette star !

Publié le 29 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Transféré du Real Madrid à Manchester United au cours du mercato estival, Raphaël Varane est revenu sur les coulisses de son départ et confirme qu’il était bien déterminé à découvrir un nouveau challenge.

Après avoir porté la tunique du Real Madrid pendant dix ans où il s’est d’ailleurs révélé au plus haut niveau international, Raphaël Varane (28 ans) a finalement décidé de changer d’air cet été. Le défenseur central français a quitté le club merengue pour rejoindre Manchester United dans le cadre d’un transfert à 40M€. Et Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur du Real Madrid, ne pouvait rien faire pour l’en empêcher comme l’a confié Varane en conférence de presse.

« Je voulais un autre défi »