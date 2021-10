Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grosse mise au point dans ce dossier colossal d'Ancelotti !

Publié le 24 octobre 2021 à 23h30 par D.M.

A en croire Brendan Rodgers, entraîneur de Leicester, Youri Tielemans n'aurait refusé aucune offre de prolongation et continuerait à discuter avec ses dirigeants.

Au Real Madrid, les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé figurent en bonne place sur le bureau de Florentino Perez. Mais d’autres pistes ont été activées par le président merengue . Comme l’a annoncé 90min , le Real Madrid pourrait recruter Youri Tielemans, sous contrat jusqu’en 2023 avec Leicester. D’autant que l’international belge aurait refusé la dernière offre de prolongation transmise par ses dirigeants afin de rejoindre un club plus huppé. Une information démentie par Brendan Rodgers.

« Il n’y a eu aucun refus »