Mercato - Real Madrid : Ancelotti est déjà fixé pour David Luiz !

Publié le 12 août 2021 à 23h30 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, David Luiz serait dans le viseur du Real Madrid. Alors qu'il attendrait une offre de Carlo Ancelotti, l'ancien défenseur du PSG réclamerait un contrat de 3M€ annuels.

David Luiz et Arsenal ont décidé de ne pas prolonger leur aventure ensemble. Ainsi, le défenseur brésilien se retrouve sans club depuis le 1er juillet. Si l'OM a tenté de s'offrir ses services, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, David Luiz espérerait plutôt rejoindre le Real Madrid. D'après AS , Carlo Ancelotti souhaiterait recruter l'ancien défenseur du PSG pour pallier le possible départ de Raphaël Varane vers Manchester United. Informé de l'intérêt du Real Madrid, David Luiz aurait refusé toutes les offres qu'il a reçu, en attendant de voir Florentino Pérez lui proposer un nouveau contrat. D'ailleurs, le vétéran de 34 ans aurait déjà fixé ses exigences salariales.

David Luiz réclamerait un contrat de 3M€ annuels