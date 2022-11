Foot - Mercato - Real Madrid

Transferts - Real Madrid : Un dossier très sensible du mercato bientôt relancé ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid, Toni Kroos semble bien parti pour s’en aller libre à cette échéance. Toutefois, dans le cas contraire, la direction du club merengue aurait déjà prévu un nouveau bail pour le conserver, et tout devrait se jouer en début d’année 2023 dans ce dossier.

De quoi sera fait l’avenir de Toni Kroos (32 ans), qui reste un élément majeur du Real Madrid malgré une situation très incertaine ? En effet, le milieu de terrain allemand arrivera en fin de contrat en juin prochain, et une prolongation ne semble absolument pas à l’ordre du jour pour le moment.

À en croire les dernières tendances, Kroos ne prendra aucune décision définitive quant à son avenir avant la Coupe du Monde au Qatar qui se jouera cet hiver, mais de son côté, le Real Madrid a déjà pris ses précautions.

