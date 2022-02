Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez a déniché le successeur de Casemiro en Ligue 1 !

Publié le 21 février 2022 à 14h00 par D.M.

Le Real Madrid pense à Aurélien Tchouameni pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur de l'AS Monaco est perçu comme le successeur de Casemiro.

Le milieu de terrain est l’une des grandes satisfactions du Real Madrid cette saison, malgré sa piètre prestation en huitième de finale de Ligue des champions face au PSG. Le trio composé de Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro se montre toujours aussi performant, même s’il se montre vieillissant. Certains supporters réclament du sang frais dans l’entrejeu et plus de temps de jeu pour des joueurs comme Federico Valverde ou Eduardo Camavinga. Un jeune milieu de terrain est aussi attendu au Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Tchouaméni, priorité du Real Madrid au milieu de terrain