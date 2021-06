Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 21 juin 2021 à 10h30 par La rédaction

Encore sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, l'avenir de Gareth Bale est très incertain. Avec le retour de Carlo Ancelotti, le Gallois pourrait finalement rester, sous condition, chez les Merengue.

L'avenir de Gareth Bale est difficile à prédire. Prêté la saison dernière à Tottenham, le Gallois devrait être de retour au Real Madrid après l'Euro. Au sein de la capitale espagnole, Bale retrouvera Carlo Ancelotti, qui l'a entraîné entre 2013 et 2015 à Madrid. Malgré la carrière en dents de scie de Gareth Bale, l'entraîneur italien compterait sur le joueur la saison prochaine. Ancelotti apprécie Bale et souhaiterait s'entretenir avec lui lors de la reprise de la saison. Pour autant, l'avenir du Gallois pourrait être lié à un autre facteur.

L'avenir de Bale lié à son Euro ?