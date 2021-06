Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable d'Ancelotti tout proche du départ ?

Publié le 21 juin 2021 à 9h30 par La rédaction

Afin de se renforcer cet été, le Real Madrid voudrait dégraisser son effectif. Depuis son retour sur le banc Merengue, Carlo Ancelotti aurait déjà identifié les joueurs dont le Real pourrait se séparer. Après Brahim Diaz, l'AC Milan souhaiterait la venue d'un autre madrilène.

Le Real Madrid veut dégraisser. Après avoir allégé sa masse salariale avec le départ de Sergio Ramos, Florentino Pérez voudrait désormais vendre de nombreux joueurs. L'objectif pour le président madrilène est d'engranger un maximum d'argent afin de pouvoir passer à l'action dans le dossier Kylian Mbappé. Alors que Brahim Diaz devrait être prêté avec option d'achat à l'AC Milan, les Rossoneri s'intéressaient à un autre indésirable du Real Madrid.

Odriozola intéresse l'AC Milan