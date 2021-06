Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme concurrence dans ce dossier chaud de Pérez !

Publié le 21 juin 2021 à 7h30 par La rédaction

Le Real Madrid a déjà bien commencé à reconstruire son effectif cet été, et ne devrait pas s’arrêter là. Si Florentino Pérez semble travailler sur plusieurs dossiers, celui d’Alexander Isak pourrait se compliquer au vu de la concurrence féroce.

Florentino Pérez devrait continuer à réaliser d’énormes chantiers au Real Madrid cet été. Après le départ de Zinedine Zidane, l’arrivée de Carlo Ancelotti ou encore les adieux de Sergio Ramos, le président madrilène est très actif. Avec la volonté de reconstruire et de faire le tri dans un effectif en fin de cycle, Florentino Pérez s’attaquerait cette fois-ci au poste d’avant-centre, et rechercherait une vraie doublure à Karim Benzema. Le nom d’Alexander Isak, joueur suédois de la Real Sociedad revient beaucoup ces derniers temps, mais le Real Madrid ne serait pas le seul club sur le dossier, et Florentino Pérez pourrait avoir du souci à se faire.

Le Real Madrid n’est pas seul sur le dossier