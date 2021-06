Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de froid pour ce dossier à 70M€ !

Publié le 20 juin 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que l’effectif du Real Madrid est en plein chamboulement, et que Florentino Pérez règle actuellement plusieurs dossiers, celui de l’avant-centre pourrait se décanter dans les prochains jours.

Si le Real Madrid n’a pas pu briller comme à son habitude en Europe ces dernières années, Florentino Pérez compte bien redresser le club madrilène. Pour cela, le président du Real Madrid est très actif et a déjà commencé à faire le tri. Après l’arrivée de Carlo Ancelotti, c’est Sergio Ramos qui a fait ses adieux au club, et d’autres indésirables de l’effectif madrilène pourraient bientôt être poussés vers la sortie. Plusieurs dossiers sont donc actuellement traités par la direction sur le mercato estival, et notamment celui de l’avant-centre en doublure de Karim Benzema. Si Luka Jovic, déception à Madrid, devrait lui partir pour l’Allemagne, Alexander Isak pourrait venir renforcer le secteur offensif du Real Madrid, à moins que son club le persuade de rester.

La Real Sociedad espère pouvoir convaincre Isak